Thomas Tuchel için Chelsea iddiası!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG ile yollarını ayıran Thomas Tuchel için flaş bir iddia gündeme geldi. Bild'in haberine göre Tuchel'in yeni durağı İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea olabilir.

Paris Saint-Germain, geçtiğimiz hafta Thomas Tuchel'in görevine son vermişti. Alman teknik adam, bu ayrılık sonrası 5.4 milyon Pound tazminat alırken hemen başka bir takımda çalışması konusunda da özgürlük sahibi. Bu noktada Tuchel'in de bir mola vermeyi düşünmediği ve tekliflere açık olduğu aktarılıyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, sezon başında yaptığı transferlerle dikkat çekmişti. Menajer Frank Lampard, son 4 maçta aldığı 3 yenilgi ile baskı altında... Kötü gidişin devam etmesi durumunda Chelsea'nin Lampard'ın görevine son verip Tuchel'i göreve getirmek istediği iddia ediliyor.

PSG'de kadronun genişlemesine yönelik transfer talebi Leonardo tarafından reddedilen Tuchel'in eski oyuncularından Thiago Silva da sezon başında Fransız ekibinden ayrılıp Chelsea'nin kadrosuna katılmıştı.