Thomas Pach: Maç sonlarını daha iyi oynamamız gerekiyor

Telekom Baskets Bonn Başantrenörü Thomas Pach, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu’nun 10. haftasında temsilcimiz Beşiktaş Sompo Sigorta'ya 80-76 mağlup oldukları maçı değerlendirdi.

08 Ocak 2020, Çarşamba 01:27
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Thomas Pach: Maç sonlarını daha iyi oynamamız gerekiyor

Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş Sompo Sigorta, 10. hafta maçında sahasında ağırladığı lider Telekom Baskets Bonn'u 80-76 mağlup etti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Telekom Baskets Bonn Başantrenörü Thomas Pach, son çeyreğe kadar iyi oynayan tarafın kendileri olduğunu anlatarak, "Savunmada iyiydik. Özellikle ilk yarıda farkı açabilecek fırsatlar yakaladık ama bunu değerlendiremedik. Maç boyunca ribauntlarda çok üstündük ama son periyot Beşiktaş zor şutlar soktu. Bu şutlara cevap veremedik. Maç sonlarını daha iyi oynamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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