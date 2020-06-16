Thomas Müller ve David Alaba Bundesliga tarihine geçiyor

Bundesliga'nın 32.hafta maçında Werder Bremen ile karşılaşacak Bayern Münih, bu maçı kazanırsa 2019-2020 sezonu şampiyonluğunu ilan edecek. Böylece Galatasaray'a sempatisiyle bilinen David Alaba ve sezonun en çok asist yapan oyuncusu Thomas Müller tarihe geçecek. Bu ikili böylece yine Galatasaray'a temas etmiş çok önemli bir yıldıza daha erişmiş olacaklar.

Ribery'i yakalayacaklar

David Alaba ve Thomas Müller, bu sezonla birlikte Bundesliga tarihinde en çok şampiyonluk gören oyuncu Franck Ribery'e ortak olacaklar. Fransız oyuncu Ribery toplam 9 şampiyonluk ile bu alanda ilk sırada yer alıyor.

28 yaşında Bundesliga tarihine geçecek

2009-2010 sezonundan beri Bayern Münih forması giyen Avusturyalı oyuncu Alaba, daha önce 8 şampiyonlukta pay sahibi oldu. 2008-09 sezonundan beri Bayern Münih forması giyen Thomas Müller'de 8 kez şampiyonluk gördü. Alaba, 24 Haziran 2020 tarihinde 28. yaşını doldurmuş olacak

David Alaba'nın şampiyonlukları: 2009–10, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19

Thomas Müller'in şampiyonlukları: 2009–10, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19





fanatik.com.tr / Tolga Kuru