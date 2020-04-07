2019-20 sezonu öncesinde FC Bayern Münih tarafından düzenlenen Audi Cup dostluk turnuvasında, ev sahibi ekip Fenerbahçe'yi ağırladı. Alman forvet Müller, maçın ikinci yarısında defans arkasına sarkarak kaleci Harun'un kaleden çıkmasını fırsat bildi ve topu kolay bir şekilde ağlara göndererek hat-trick'ini tamamladı. Bayern, karşılaşmayı 6-1 kazandı.