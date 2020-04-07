Thomas Müller 2023'e kadar Bayern Münih'te! İşte Müller'in Fenerbahçe'ye attığı gol...
Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Thomas Müller'in sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Thomas Müller, 2019-20 sezonu öncesinde FC Bayern Münih tarafından düzenlenen Audi Cup dostluk turnuvasında, Fenerbahçe'ye şık bir gol atmıştı.
2019-20 sezonu öncesinde FC Bayern Münih tarafından düzenlenen Audi Cup dostluk turnuvasında, ev sahibi ekip Fenerbahçe'yi ağırladı. Alman forvet Müller, maçın ikinci yarısında defans arkasına sarkarak kaleci Harun'un kaleden çıkmasını fırsat bildi ve topu kolay bir şekilde ağlara göndererek hat-trick'ini tamamladı. Bayern, karşılaşmayı 6-1 kazandı.