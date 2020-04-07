Bayern Münih, altyapısından yetişen ve Almanya futbolunun önemli isimleri arasında yer alan tecrübeli futbolcusu Thomas Müller'in sözleşmesini uzattı.
30 yaşındaki futbolcunun 2023'e kadar takımda kalacağı açıklandı.
Piyasa değeri 32 milyon Euro olan 30 yaşındaki oyuncu, 2009 yılında A Takım'ına yükseldiği Bavyera ekibinde 8 Bundesliga, 5 Almanya Kupası, 5 Almanya Süper Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası şampiyonluğu kazandı.
Thomas Müller'in imza törenine sportif direktör Arama Sonuçları Hasan Salihamidzic ve yönetim kurulunda yer alan Oliver Kahn katıldı.