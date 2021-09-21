Barcelona'dan PSG'ye transferi olay yaratan fakat henüz tam anlamıyla Fransız ekibine adaptasyon sağlayamayan Lionel Messi'nin durumuna ilişkin eski takım arkadaşı Fransız efsane Thierry Henry, değerlendirmelerde bulundu. Thierry Henry, Barcelona'da birlikte forma giydiği Lionel Messi ile ilgili Amazon Prime'da açıklamalar yaptı.

Henry; forma giydiği 3 maçta henüz tam anlamıyla bir etki yaratamayan Lionel Messi konusunda, "Dünyanın en iyi oyuncusu için bile adapte olmak zaman alıyor" ifadelerini kullandı.

Messi'nin son Lyon maçında oyundan alınmasına yönelik duyduğu memnuniyetsizliği de değerlendiren Thierry Herny, "Oyundan çıkmak istememesi beni de şaşırtmadı. Ama hocası ile tam olarak ne konuştuğunu bilmiyoruz" dedi.



