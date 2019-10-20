La Liga'nın sekizinci haftasında dün deplasmanda Real Mallorca'ya mağlup olarak liderlik koltuğunu Barcelona'ya kaptıran Real Madrid'de gözler temsilcimiz Galatasaray'la karşılaşacakları Şampiyonlar Ligi maçına çevrildi. Türk Telekom Stadyumu'ndaki dev randevuyla ilgili İspanyol devinin file bekçisi Thibaut Courtois'dan flaş bir açıklama geldi.

Mallorca'ya 1-0 kaybettikleri maç sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 27 yaşındaki Belçikalı eldiven, "Takım olarak Galatasaray maçına hazırız. Salı günü de sonuna kadar savaşacağız. Toparlanmak ve İstanbul'daki karşılaşmaya odaklanmak için yeterince vaktimizin olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler