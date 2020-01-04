Thibaut Courtois, Galatasaray maçını unutamıyor

Real Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois, Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’la oynadıkları maçı unutamadığını söyledi.

04 Ocak 2020, Cumartesi 06:01
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Thibaut Courtois, Galatasaray maçını unutamıyor

Real Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois, Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’la oynadıkları maçı unutamadığını söyledi.

En çok eleştirildikleri dönemde Galatasaray’a karşı mücadele etmenin, kendisine güven getirdiğini belirten Belçikalı file bekçisi, “Kendimi o maçtan sonra çok daha rahatlamış hissettiğimi hatırlıyorum. İki çok iyi kurtarıştan sonra kendime geldiğimi düşündüm. Her maçta aynı başarıyı göstermek için sahaya çıkıyorum ama bu maçın bana yardımcı olduğumu söyleyebilirim. Ondan sonra gol yemediğim maçlar arttı ve gelişmeye devam ettim” dedi.

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