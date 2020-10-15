Real Madrid'in Belçikalı yıldızı Eden Hazard, devam eden sakatlığı sebebiyle bu sezon henüz maça çıkamadı. Hazard'ın vatandaşı ve takım arkadaşı kaleci Thibaut Courtois ise, Hazard'ın beklenen patlamayı yapmaya çok yakın olduğunu söyledi.

Courtois, Çarşamba günü Cadena SER'e verdiği demeçte, "Eminim ki en iyi Hazard'ı izlemeye çok yakınız. Çok arzulu ve çalışıyor. Bunu görebiliyorum. Yakında kendisini yeniden kanıtlayacaktır" diye konuştu.

Courtois, teknik direktör Zidane'ın kendisine her diam güvendiğini ve bu durumu her daim hissettiğini de sözlerine ekledi.

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