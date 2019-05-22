Thibault Moulin Ankaragücü'nden ayrıldı

Ankaragücü'nde kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fransız orta saha oyuncusu Thibault Moulin, son maçı beklemeden takımdan ayrıldı.

22 Mayıs 2019, Çarşamba 06:01
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Thibault Moulin Ankaragücü'nden ayrıldı

Ankaragücü’nde bir ayrılık daha yaşandı. Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Moulin son maçı beklemeden takımdan ayrıldı.

Deneyimli orta saha oyuncusunun alacaklarında yaşadığı problemi gerekçe göstererek böyle bir karar aldığı öğrenildi.

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