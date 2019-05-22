Ankaragücü’nde bir ayrılık daha yaşandı. Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Moulin son maçı beklemeden takımdan ayrıldı.

Deneyimli orta saha oyuncusunun alacaklarında yaşadığı problemi gerekçe göstererek böyle bir karar aldığı öğrenildi.