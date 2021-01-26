Thiam ve Pelkas Kayserispor maçına damga vurdu

Dakikalar 20'yi gösterdiğinde Pelkas'ın asistinde topla buluşan Thiam, ev sahibini öne geçiren golü attı. Bu sezon Süper Lig'deki 4. golünü filelere yollayan Thiam'ın böylece 3 golünün asisti, Pelkas'tan gelmiş oldu. Yunan yıldız da ligde 6. kez gol pası verdi. 52'de Pelkas'ın pasında Thiam soldan hareketlendi ve ligdeki 4 asistinin 2'sini Samatta'ya yapmış oldu. 66'da Pelkas, Thiam'a yine gollük bir pas verdi ama bu kez kaleci başarılıydı. Bu arada Yunan yıldız, biri ilk devrede olmak üzere 3 kez gole (İkisi ceza sahası içinde) yaklaştı ama bu pozisyonların hiçbirinde rakip fileleri havalandıramadı. 84'te Thiam, yerini Kemal Ademi'ye bıraktı, Pelkas 90 dakika sahada kaldı.