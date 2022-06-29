İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin tecrübeli futbolcusu Thiago Silva, Paris Saint-Germain'den ayrılması gündemde yer alan Neymar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Le Parisien'de yer alan habere göre 'Neymar gelecek sezon nerede oynamalı?' sorusuna Thiago Silva, "Chelsea'ye gelmesi gerekiyor. Eğer ayrılırsa, buraya gelmeli. Niteliklerinden bahsetmeye artık gerek yok. Ayrıca, o harika bir arkadaş. Şimdilik, hiçbir şey bilmiyorum. Ama umarım gerçekleşir." sözleri ile cevap verdi.

PSG döneminde birlikte oynadılar

37 yaşındaki Brezilyalı stoper, 2012-2020 yılları arasında PSG forması gyimiş ve bu dönemde Neymar ile takım arkadaşlığı yapmıştı.

Ayrılık iddiaları

Geçtiğimiz günlerde Neymar'ın PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi'nin açıklamalarının ardından takımdan ayrılmayı düşündüğü iddia edilmişti.



