İngiliz devlerinin önümüzdeki sezon transfer çalışmaları kapsamında öne çıkan isimlerden Thiago Almada için Manchester City de devreye girdi.

Sky Sports'a göre Manchester City, daha önce Arsenal ve Manchester United'ın gündeminde olduğu belirtilen Velez'in genç yıldızının transferi için istekli durumda.

Fakat Manchester ekiplerinin gözdesi için belirleyici ismin Carlos Tevez olabileceği aktarılıyor. Tevez'in tavsiyeleri doğrultusunda United'ın bir adım önde olduğu belirtilmekte.



