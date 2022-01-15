THF Başkanı Uğur Kılıç: Play-Off turuna hak kazanacağız

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, maç öncesi başantrenör Okan Halay, hentbolcular Alperen Bektaş ve Yakup Yaşar Simsar ile Aksaray Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti. Kılıç, burada düzenlediği basın toplantısında Aksaray'ın bir hentbol şehri olduğunu söyledi.

Aksaray'da böyle önemli bir maç oynayacak olmaktan büyük mutluluk duyduklarını anlatan Kılıç, şöyle konuştu: "Yunanistan ile yarın bizim için çok önemli bir müsabaka yapacağız. Dana önce de Yunanistan ile Aksaray'da karşılaşmıştık. Aksaray'ın muhteşem bir seyircisi var. Bizi her zaman çok fazla desteklediler. İnşallah hep beraber bu önemli maçta alacağımız güzel sonuçla Dünya Şampiyonası gruplarından çıkmayı başaracağız. Finallere katılabilmek için play-off turuna hak kazanacağız. Takımımız uzun zamandan beri seyahatler ve yorucu bir maç temposundan çıktı. Ama herkes yarın ki maç için hazır. İnşallah başarılı bir şekilde Yunanistan'ı yenip ilk mağlubiyetini tattırıp grubu ikinci olarak bitirmeyi hedefliyoruz."

Kılıç, hentbolu, sokağa indireceklerini, Anadolu'da alt yapısı olan bir çok şehrine taşımak istediklerini ifade etti. Bu süreci de milli takım maçlarını Anadolu'da oynayarak başaracaklarını belirtin Kılıç, "Milli takım maçlarını böyle özel organizasyonlarla hareket ettiğimiz zaman çok olumlu sonuçlar elde edebiliyoruz. Hentbolu bire bir şehirde seyretme ve yaşatma gibi bir fırsatımız oluşuyor. Anadolu'nun bir çok ilinde bu gibi organizasyonlara devam edeceğiz. Sadece müsabaka olarak değil kamp olarak da devam edeceğiz. Milli takım havuzumuzu mutlaka genişletmek zorundayız" ifadesini kullandı.

"KAZANMAK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE SAVAŞACAĞIZ"

Başantrenör Okan Halay ise daha önce Aksaray'da Hollanda ve Yunanistan maçları oynadıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti: "Aksaray seyircisinin desteğiyle çok önemli iki galibiyet elde etmiştik. Yarın da inşallah seyircimizin desteğiyle Yunanistan'ı bir kez daha yenip, Dünya Şampiyonası play-of hakkını kazanmak için var gücümüzle savaşacağız. Takımımız çok zorlu bir süreçten geçiyor. Seyahatler, yorucu bir maraton ve arka arkaya maçlar bizi zorlasa da, ufak tefek sakatlıklarımız olsa da yarın 16 kişi tek yürek olup maçı kazanıp play-of hakkını kazanacağız. İki tane şanssız mağlubiyet aldığımızı düşünüyorum. Maalesef sakatlıklar ve seyahatler bizim biraz moralimizi bozsa da son Kosova maçında çok iyi bir mücadele örneği gösterdiğimizi düşünüyorum. İyi bir gösterge oldu bizim için. Yarın ki maçta galibiyetten başka hiç bir şey düşünmüyoruz. Takım olarak hepimiz buna inanmış durumdayız. Herkes bize inanıyor. Galibiyetle ayrılıp iki puan daha alıp play-of hakkını kazanacağımıza inanıyorum."

"AKSARAY BİZE ŞANSLI GELİYOR"

Milli takım kaptanı Alperen Bektaş da Aksaray'da oynadıkları Yunanistan ve Hollanda maçlarında inanılmaz bir seyirci desteği aldıklarını ve o maçları unutamadıklarını dile getirdi.

Yunanistan ile oynadıkları karşılaşmalarda galibiyet sayılarının daha fazla olduğunu vurgulayan Bektaş, "Bazı dönemlerde böyle sıkıntılar, aksaklıklar olabiliyor. Bunlar sporun içinde olan şeyler. İlk maçta da sakatlıklar ve hastalıklardan dolayı deplasmanda yenilgi aldık. Ama bu maçın onlar için kolay geçeceğini sanmıyorum. Aksaray deplasmanı her zaman farklı oluyor. Taraftarların coşkusu bizi pozitif etkiliyor rakibi de negatif etkileyecektir. Umarım taraftarlarımızın bir önceki maçta olduğu gibi desteklerini verir ve yarın ki maçtan güzel bir skorla ayrılacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Oyunculardan Yakup Yaşar Simsar ise uzun bir süredir kampta olduklarını belirterek, şunları kaydetti: "Çok zorlu maçlar oynadık. Zorlu süreçler atlattık. Yarın da çok önemli bir maça çıkacağız. Yunanistan'da oynadığımız maçta gerçekten güzel geçmişti. Aksaray seyircisin ayrı bir parantez açmak istiyorum. Daha önceki maçlarda inanılmaz bir seyirci vardı. Yarın da inşallah aynı şekilde desteklerler bizi."

DHA