THF Başkanı Uğur Kılıç, EHF Başkanı Wiederer ile bir araya geldi

Federasyondan yapılan açıklamada, THF Başkanı Kılıç’ın, EHF’nin kuruluşunun 30’uncu yıl kutlama etkinlikleri kapsamında Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen kongreye katıldığı belirtildi. Kılıç’ın kongrede EHF Başkanı Michael Wiederer ile bir araya gelerek yeni döneme ilişkin hedef ve projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF) Başkanı Hassan Moustafa’nın da katıldığı kongrede, erkek ve kadın olmak üzere 2026 ve 2028 Avrupa şampiyonalarına ev sahipliği yapacak ülkelerin de belirlendiği ifade edildi.