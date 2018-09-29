The Walking Dead: Final Sezonu dijital mağazalardan kaldırıldı

Son sezon, 2012’de başlayan ve eleştirmenlerce beğenilen seride Clementine‘ın hikayesini bitirmeyi amaçlıyordu. Telltale’in son sezonu 4 bölümde sunması bekleniyordu, ancak stüdyoda patlak veren kriz sonrası sadece bir bölüm yayınlandı. İkinci bölüm, çalışanlar görevden alınmadan önce tamamlanmıştı ve 25 Eylül’de çıkacaktı.

Ancak The Walking Dead: Final Sezonu, Steam, Xbox, PlayStation Store, GOG.com ve Nintendo Switch dahil olmak üzere neredeyse tüm büyük dijital mağazalarda satıştan çekildi. GOG’un açıklamasına göre, oyun Telltale’in talimatıyla kaldırıldı ve “Telltale, The Walking Dead – Final Sezonu satışlarında geçici bir durdurma talebinde bulundu.” açıklamasını yayınladı.

Telltale, kararını Polygon‘a verdiği demeçte: “Evet, The Walking Dead: Final Sezonu için sezonluk geçişleri şimdilik kaldırdık. Ayrıca, stüdyo şu anda 3. ve 4. bölümlerin üretimini tamamlamanın bir yolunu bulmak için hala çalışıyor.” diyerek, sezonun gidişatını bu çalışmaların sonuçlarının belirleyeceğini açıkladı.

Gelen ilk haberler, stüdyonun iş gücünün büyük bir çoğunluğunu kaybettiğini ve kalan 25 çalışanının ise Netflix’in Minecraft: Story Mode uyarlamasını tamamlamaya odaklandığını belirtiyordu. Bu durumda Final Sezonu’nun nasıl tamamlanabileceği merak konusu…

Telltale’in yeni ifadesi, The Walking Dead’in son iki bölümünü başka bir stüdyoya devretmeyi planladığını gösteriyor.

Her ne olursa olsun, geçen haftaki olaylardan gelen şok dalgaları (Lionsgate tarafından fonların iptalinin yanı sıra AMC ve Smilegate ile yapılan başarısız anlaşmalar) bir süre daha hissedilecek gibi görünüyor. Nitekim, Telltale zaten eski çalışan Vernie Roberts’ın kendisi ve işten çıkarılan diğer meslektaşları adına açtığı toplu dava ile karşı karşıya.

Telltale’nin çöküşünü takiben personelin karşılaştığı zorluklara rağmen, eski bir çalışan meslektaşlarının yeteneklerini ve başarılarını kutlamak için stüdyodaki anılarını komik bir videoyla paylaştı. (Psoyun.com)