The Sims 4 konsollarda klavye ve mouse desteği alacak

Duyuru SimsGuruLegacy Twitter hesabından yapıldı ve ekibin bunu gerçekleştirmek için çok çalıştığını belirtiyor:

“Konsol oyunlarında Klavye ve Mouse desteği mi? PlayStation 4 ve Xbox One’da hangi oyunun böyle bir kontrol planı için destek alacağını merak ediyorum. Hmmm?!?!”

“Peki, daha fazla saklayamayacağım… Tahmin edebileceğiniz gibi, The Sims 4’ün PlayStation 4 ve Xbox One sürümlerine Mouse & Keyboard desteğini getirmeye çalışıyoruz.”

Hesap, attığı diğer tweetlerde bunun büyük bir girişim olduğunu yineledi. Bu nedenle, The Sims 4 güncellemesinin yakın gelecekte gelmesi beklenmiyor. Bu özelliğin bir sonraki güncellemenin parçası olmayacağı doğrulandı, ancak ekip mümkün olduğu kadar hızlı getirmek için çalışıyor. Ayrıca kontrol cihazı desteğinin, tercih edenler için hala bir seçenek olarak kalacağı da doğrulandı.

The Sims 4 ilk olarak PC’de yayınlandıktan üç yıl sonra, 2017’de konsollara geldi. PS4 versiyonu oyuncuları harcadıkları zaman kadar ödüllendiren bir oyun ve yayınlandığı günden itibaren akıcı bir güncelleme desteği aldı. En son 11 Eylül’de Get Together eklentisi yayınlandı ve eğer sızıntılar doğruysa daha fazlası da yolda. İşte gelmesi beklenen yeni içerikler:

Spooky Stuff – 15 Kasım

Fitness Stuff – 15 Kasım

Bowling Night Stuff – 15 Şubat 2019

Kaynak: Psoyun.com