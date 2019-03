Amerikan Kült dizisi olan uzun zamandır devam eden The Simpsons, bu hafta yayınlanacak espor bölümü olan E My Sports için Riot games ile çalıştı. Bölümde gösterilen oyuncu taraftar ve antrenör ilişkisinin gerçekçi olması için Whalen Rozelle(Riot Magnus), Jarred Kennedy(Riot Bradmore) ve LCS yorumcusu David Turley(Riot Phreak) ile çalışan The Simpson yapımcıları bölümü şu tweet ile duyurdu:

https://twitter.com/AlJean/status/1106028302177726465

Bu bölümde Conflict of Enemies(Düşman Çatışması) adı ile DOTA ve LoL gibi bir MOBA oyununda esporcu olacak olan Bart Simpson bu dünyayı bilmeyen insanlara doğru aktarabilecek mi merakla bekliyoruz.

Bol bol espor esprileri olacağı söylentileri bulunan bölüm yarın yayınlanacak. (Playerbros)