The Lord of the Rings: Gollum serinin yeni oyunu olacak

Middle-earth Enterprises, kitaplara sadık kalarak anlatı odaklı bir aksiyon-macera oyunu yapmak için stüdyoyla birlikte çalışıyor ve oyunculara Gollum’un hikayesi hakkında daha fazla bilgi veren yeni bölümleri de içerecek. Oyun Gollum’un yüzüğe olan takıntısını işleyecek.

Daedalic’in Kurucu Ortağı Cartsen Fichtelmann verdiği röportajda “oyun seride bir ilk olacak ve premium olacak” dedi. The Lord of the Rings: Gollum’un konsepti oldukça etkileyici ve macera konseptine uygun görünüyor. Fichtelmann kitaplardaki ve filmlerdeki gibi bir karar verirken hangi tarafa katılacağınıza karar vereceğinizi belirtiyor: Gollum veya Smeagol.

The Lord of the Rings: Gollum, oyun motoru olarak Unreal Engine ile geliştirilecek ancak yayınlanması biraz zaman alacak. Oyun için planlanan yayın penceresi 2021. PC sürümü listelense de Daedalic tüm ilgili konsol platformlarında çıkacağını söylemişti. Ancak bu noktada çok önemli bir soru doğuyor. Yeni The Lord of the Rings oyunu PlayStation 5 (ya da Sony’nin yeni nesil konsolu) için gelecek olabilir mi?

Daedalic Entertainment PAX East 2019‘da olacak ve bazı tanıtımlar yapacak. Göstereceği oyunlar: Iratus: Lord of the Dead, Unrailed!, Felix The Reaper, Barotrauma, Witch It, Edna & Harvey: The Breakout – Anniversary Edition, ve Deponia, The Long Journey Home ve Silence’ın Switch versiyonları. Ayrıca bir macera oyunu ve çok oyunculu hayatta kalma RPG’si de dahil olmak üzere duyurulmamış oyunlar da gösterilecek.

Daedalic’in merkezi Hamburg, Almanya’da ve 2007’de kuruldu. Stüdyo genelde point-and-click macera türüne odaklanıyor. Şu anda 80’den fazla çalışanı var ve yukarıdaki oyunlara ek olarak Shadow Tactics: Blades of the Shogun, Blackguards ve Ken Follett’s The Pillars of the Earth oyunlarını yayınladı. (Psoyun.com)