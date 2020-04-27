The Last of Us Part II’nin tüm hikâyesi ortaya çıktı

Bugün apar topar bir duyuru yayınlayan Sony, ilk kez 2016 yılında piyasaya sürülen The Last of Us serisinin ikinci oyununun, gecikmeler ve ertelemelerin ardından nihayet 19 Haziran’da piyasaya sürüleceğini duyurmuştu. İnsanlar, defalarca ertelenen oyunun çıkış tarihinin neden apar topar duyurulduğuna anlam veremese de bunun nedeninin devasa bir sızıntı olduğu düşünülüyor.

Bir Naughty Dog çalışanı tarafından paylaşıldığı bildirilen bilgiler, önce Reddit’te ve sonra YouTube’da videolar aracılığıyla yayınlandı. Yayınlanan videolar kısa sürede kaldırılsa da oyunun tüm hikâyesinin yer aldığı diyaloglar ve ekran görüntüleri kısa sürede internet ortamında yayıldı. Bu sızıntılara geçmeden önce oyunu oynamayı veya izlemeyi planlıyorsanız aşağıda yer alanların sizin için can sıkıcı olabileceğini belirtelim.

Not: Yazının geri kalan kısmı, The Last of Us Part II’nin hikâyesi hakkında spoiler içermektedir.

The Last of Us Part II’nin ortaya çıkan sahneleri

Naughty Dog çalışanı tarafından yapıldığı söylenen sızıntıya göre The Last of Us Part II’de oyunun ilk yarısını Ellie, ikinci yarısını ise Paris Game Week 2017’de tanıtılan Abby karakteri olarak oynuyoruz. Bu iddiaların en büyük kanıtıysa sızdırılan bölüm listesi. Oyunda ayrıca Abby’nin perspektifinden Ellie ile dövüşeceğimiz de biliniyor.

Sızıntıların belki de en can alıcı noktasına gelecek olursak görüntülerle doğrulanan bu iddialara göre Joel, Abby tarafından kafası bir golf sopasıyla ezilerek öldürülecek. Görüntülere bakmak isterseniz de bu görselde cansız bir şekilde yerde yatan Joel’ı, burada elinde golf sopasıyla Abby’yi ve son olarak buradaki görselde de Joel’ın mezarını ziyaret eden Ellie’yi görebilirsiniz.