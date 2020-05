Geçtiğimiz günlerde The Last of Us Part II oyununun hikaye modundan bolca görüntü ve bilgi paylaşılmıştı. Yalnız ortada bir de çoklu oyuncu modu bulunuyordu. Eğer yanlış hatırlamıyorsak, bu oyunun çoklu oyuncu modu aslında iptal edilmişti ilk çıkış için ama aynı projenin gelecekte tekrar oyuncuların karşısına çıkartabileceği belirtilmişti. Şimdi ise YouTube üzerinde çoklu oyuncu modunun oynanış videosu sızdırıldı. Bu görüntüler Sony Interactive Entertainment tarafından hemen kaldırıldı fakat bir oyuncu, Twitter üzerinden tekrar paylaşım yaptı.

Peki, tüm bu sızıntılar nasıl yapılıyor? Jason Schreier tarafından yapılan açıklamalara göre kendisi bazı Naughty Dog çalışanları ile konuştu ve durumu anladı. Ortaya çıkartılan bilgilere göre bazı kişiler, eski bir Naughty Dog oyununda güvenlik açığı fark etti. Bu açık kullanılarak direkt olarak Naughty Dog ekibinin sunucularına ulaşıldı. Bunun sonucunda ise The Last of Us 2 oyunu keşfedildi; bu video oyunu herkesin üzerinde çalışabilmesi için sunucularda yer alıyordu. Ayrıca, daha önce ortaya çıkartılan ödeme söylentilerinin de yalan olduğu ortaya çıktı.

Jason Schreier tarafından yapılan açıklamaların devamına göre The Last of Us Part II üzerinde çalışan herkes ödemeler konusunda rahat ve yönetim de zaten COVID-19 yüzünden herkese maddi yardım sundu. Yani, “Naughty Dog, bir çalışanın parasını vermedi ve bu yüzden de o çalışan, tüm oyunu sızdırdı.” bilgisi tamamen yanlış gibi görünüyor.