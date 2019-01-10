The Last of Us 2 ne zaman satışa çıkacak?

T oyuncuların uzun zamandır satışa sunulmasını beklediği oyunların başında yer alıyor. Ancak bu tarih sürekli erteleniyor ve halen bugüne dek net bir tarih öğrenebilmiş değiliz. IGN'nin eski editörlerihe Last of Us 2,nden Pearche ise bu konuya Twitter hesabından açıklık getirmeye çalıştı.

Oyunun çıkış tarihi olarak ay vermek istemeyen Pearche'e göre 2019 için oyun 'yüzde 100' satışa çıkmış olacak.

Alanah Pearce yaklaşık 3 senelik bir IGN geçmişine sahip ve bu konularda şirkete yakın pek çok kaynağa sahip.