The Last of Us 2 için kötü haber geldi!

Sony ve Naughty Dog tarafından geliştirilen The Last of Us Part II’nin, ilk takvime göre Şubat ayında çıkması planlanıyordu ancak geliştiriciler oyunu daha fazla geliştirmek istedikleri için Mayıs ayına kadar erteledi.

Şirket şimdi, Covid-19 salgını nedeniyle oyunu bir kez daha ertelediğini açıkladı. Bu The Last of Us Part II için beklenmedik bir açıklama değildi. Çünkü oyunseverler salgın sebebi ile Mayıs ayına da şüpheci yaklaşıyordu. Ve öyle de oldu, The Last of Us Part II bir sonraki duyuruya kadar ertelendi.