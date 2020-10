Genç yıldızlarımıza büyük onur...İngilizler'in önde gelen gazetelerinden The Guardian, her sene olduğu gibi bu yıl da dünya futbolundaki en iyi 60 genç yeteneğin listesini hazırladı. Listeye 2 Türk futbolcu da girmeyi başardı. İzmir ekibi Altınordu'dan, 2.5 milyon Euro karşılığında son şampiyon Başakşehir'in yolunu tutan 17 yaşındaki stoper Ravil Tagir'in yanı sıra yine Altınordulu 17 yaşındaki sol kanat Yiğit Emre Çeltik de listede yer almayı başardı.

Yusuf ve Naci de listede

En iyi gençlerin aldığı listede Türk asıllı 2 futbolcu da yer aldı. Rapid Wien forması giyen 17 yaşındaki Avusturyalı on numara Yusuf Demir, listeye giren bir diğer isim oldu. Ayrıca futbol hayatını Ajax'ta sürdüren Hollandalı sol kanat Naci Ünüvar da gelecek vaat eden oyuncular arasında yer aldı.