The Crew 2 kısa süreliğine bedava oluyor!

llk oyunuyla araba yarışlarını MMO türüyle birleştiren Ubisoft'un devam oyunu The Crew 2 kısa süreliğine bedava oluyor.

27 Eylül 2018, Perşembe 16:29
- A +

The Crew 2; hem kara, hem deniz hem de hava araçlarını kullanabileceğiniz enteresan bir formülle oyuncuların karşısına çıktı. İlk oyundaki 'ruhsuzluğu' devam ettirmesiyle eleştirilse de The Crew 2 için halen piyasanın online tabanlı nadir yarış oyunlarından biri olduğunu söyleyebiliriz.

Yeni oyunla birlikte araç çeşitliliğini hayli arttıran firma, oldukça komplike yapıda eğlenceli bir oyunla karşımıza çıktı. Fakat The Crew 2 her ne kadar eğlenceli yapısıyla dikkat çekse de oyuncular tarafından beklenilen ilgiyi ne yazık ki bir türlü göremedi.

DHA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.