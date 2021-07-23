Süper Lig 'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi Alanyaspor 'dan ön libero Ceyhun Gülselam ve İsveçli stoper Eric Björkander'i kadrosuna katan Altay'dan flaş bir hamle daha geldi. İzmir ekibi, Bahia'dan Brezilyalı orta saha Thaciano'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Altay'dan yapılan açıklamada, ''26 yaşındaki Brazilyalı orta saha oyuncusu Thaciano Mickael Da Silva kendisini Siyah Beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.'' ifadelerine yer verildi.







