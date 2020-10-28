Türkiye Güreş Federasyonu, Bursa’nın İnegöl ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden "Pele Mehmet" lakaplı başcazgır Mehmet Tura için taziye mesajı yayımladı. Federasyondan yapılan açıklamada, "Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yaşayan efsanesi, başcazgır ’Pele Mehmet’ lakabıyla tanınan Mehmet Tura, Kovid-19 hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Pele Mehmet’e Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri ve tüm güreş ailesine başsağlığı dileriz. Acımız çok büyük." denildi.

Mehmet Tura’nın cenazesinin, Bursa’nın İznik ilçesinde bugün toprağa verileceği bildirildi.