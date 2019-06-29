TGF Yerel Yıldızlar Turu’nda heyecan sürüyor

Türkiye Golf Federasyonu'nun 2019 faaliyet takviminde yer alan TGF Yerel Yıldızlar Turu Samsun 2. Ayak turnuvası, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Sahası’nda oynanan birinci raund müsabakasıyla başladı.
Yerel Yıldızlar Turu Samsun 2. Ayak müsabakasına Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü ve Ankara Golf Kulübü’nden 22 sporcu katıldı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Sahası’nda oynanan müsabakanın ilk raundunun sonunda, erkeklerde Samsun Büyükşehir Golf Kulübü’nden Dara Muhammed Saf 40 stableford skorla, Ankara Golf Kulübü’nden Kaya Özyürek 27 stableford skorla ikinci, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü’nden Ali Çağan Doğan 24 stableford skorla üçüncü basamakta yer aldı.
Genç kızlarda Ankara Golf Kulübü’nden Erin Özyürek 31 stableford skorla birinci, Samsun Golf Kulübü sporcularından Nazlı Önder 30 stableford skorla birinci, Zeynep Nefin Ertuğ 29 stableford skorla üçüncü sırada turnuvanın birinci gününü tamamladı.
TGF Yerel Yıldızlar Turu Samsun 2. Ayak müsabakası, 30 Haziran Pazar günü oynanacak final raundunun ardından yapılacak madalya töreniyle tamamlanacak.