Ankara Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Ankara Karya Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Tauros Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, İzmir Golf Kulübü ve Kuşadası Golf Kulübü’nün katıldığı organizasyon, Süper Tur ve 1. Tur olarak iki farklı kategoride düzenlendi. Hem Süper Tur’da hem de 1. Tur’da oynanan iki gün sonunda, sıralamada yer alan son takım 2 puan alacak ve her bir üst sıradaki takımlar, sıralama yükseldikçe ilave 2 puan eklenerek yapılacak puanlama sistemi kullanılacak.

Bu puanlama sistemine göre TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu 2. Ayak müsabakasının final raundunun sonunda Süper Tur’da Kemer Golf Kulübü takımı toplamda 904 net skorla birinci olarak 14 puanın, İstanbul Golf Kulübü takımı toplamda 910 net skorla ikinci olarak 12 puanın, Ankara Karya Golf Kulübü takımı toplamda 925 net skorla üçüncü olarak 10 puanın sahibi oldu.

1. Tur müsabakalarının final raundunun sonunda ise Klassis Golf Kulübü takımı toplamda 395 stableford skorla birinci olarak 22 puanla ilk sırayı aldı. Ataşehir Golf Kulübü takımı toplamda 386 stableford skorla ikinci olarak 20 puanın, Bodrum Golf Kulübü takımı toplamda 373 stableford skorla üçüncü olarak 18 puanın sahibi oldu.

Oynanan tüm ayaklar sonunda puanlar toplanacak ve bir genel klasman tablosu oluşturulacak. Son ayak oynandıktan sonra en yüksek puanı toplayan takım tur şampiyonluğunu elde edecek.

TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu’nun 3. Ayak Müsabakası, 23-24 Temmuz 2022’de Ankara’da bulunan Ankara Karya Golf Kulübü’nde düzenlenecek.

İHA