İzmir ekibinin başında 6'ncı sezonuna girecek Levent Matmeriçli'nin yardımcılığını Ömer Tok ve Ahmet Yalçın yapacak. Emin Güven'in alan antrenörü olarak görev yapacağı TFL Altekma'da Evrim Yalçın kondisyoner, Mehmet Gürüler istatistik, Aytaç Arsu ise fizyoterapist görevlerini üstlenecek.

Yeni sezon hazırlıklarına oyunculara verdikleri kişisel programlarla başladıklarını, tüm takımın 13 Temmuz'da toplanacağını belirten antrenör Levent Matmeriçli, "Sezon öncesi özel turnuvalara katılıp, yaklaşık 5-6 hazırlık maçı yapmayı planlıyoruz. Yeni ve genç bir ekibiz, özel maçlarla hem kaynaşıp hem de eksiklerimizi görmek istiyoruz. Teknik heyetimizle yeni yılın planlamasını yapıyoruz. Umarım hedeflerimiz doğrultusunda güzel bir sezon geçirir, İzmir'e ve Türk voleyboluna yeni bir heyecan ve renk katarız" dedi.

DHA