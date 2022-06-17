TFF'nin yeni yönetim ve denetleme kurulu belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu, yapıldı. TFF Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'na tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi yeni başkan seçildi. Başkanlık seçiminin ardından yönetim ve denetleme kurulu üyelikleri için seçim yapıldı. Seçimler sonucunda Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara JW Marriott Otel'de yapıldı. TFF Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'na tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi yeni başkan seçildi.
Başkanlık seçiminin ardından yönetim ve denetleme kurulu üyelikleri için seçim yapıldı. Seçimler sonucunda Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu şu isimlerden oluştu:
Yönetim Kurulu (Asıl)
Yalçın Orhan
Nüket Küçükel Ezberci
Murat Aksu
Yusuf Günay
İdil Karademirlidağ Suher
Erman Kalkandelen
İbrahim Burkay
Alkın Kalkavan
Ramazan Üçdan
Müslüm Özmen
Hamit Altıntop
Ali Düşmez
Talat Papatya
Volkan Can
Yönetim Kurulu (Yedek)
Murat Şahin
Özen Kuzu
Süleyman Kocasert
Habil Yazıcı
Abdullah Altınkum
İbrahim Özbay
Sidar Tunca
Alparslan Baki Ertekin
Cem Gün
İbrahim Gökhan Kasapoğlu
Aladdin Varol
Gökhan Özsavaş
Cengiz Erdem
Şevket Çelik
Denetleme Kurulu Asıl Üyeler:
Ömer Faruk Çelik
Osman Aslan
İsmail Gerçek
Selim Doğan
Ömer Burhanoğlu
Denetleme Kurulu Yedek Üyeler:
Mehmet Ali Kaynar
Enes Malik Ay
Mert Erer
İsmail Serdar İplikçioğlu
Burak Alcan