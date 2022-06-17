Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara JW Marriott Otel'de yapıldı. TFF Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'na tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi yeni başkan seçildi.

Başkanlık seçiminin ardından yönetim ve denetleme kurulu üyelikleri için seçim yapıldı. Seçimler sonucunda Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu (Asıl)

Yalçın Orhan

Nüket Küçükel Ezberci

Murat Aksu

Yusuf Günay

İdil Karademirlidağ Suher

Erman Kalkandelen

İbrahim Burkay

Alkın Kalkavan

Ramazan Üçdan

Müslüm Özmen

Hamit Altıntop

Ali Düşmez

Talat Papatya

Volkan Can

Yönetim Kurulu (Yedek)

Murat Şahin

Özen Kuzu

Süleyman Kocasert

Habil Yazıcı

Abdullah Altınkum

İbrahim Özbay

Sidar Tunca

Alparslan Baki Ertekin

Cem Gün

İbrahim Gökhan Kasapoğlu

Aladdin Varol

Gökhan Özsavaş

Cengiz Erdem

Şevket Çelik

Denetleme Kurulu Asıl Üyeler:

Ömer Faruk Çelik

Osman Aslan

İsmail Gerçek

Selim Doğan

Ömer Burhanoğlu

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler:

Mehmet Ali Kaynar

Enes Malik Ay

Mert Erer

İsmail Serdar İplikçioğlu

Burak Alcan