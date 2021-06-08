2021/22 futbol sezonu Antrenör Lisans Kurs ve Sertifika ücretleri belli oldu. Antrenör adayları ve belgesini yükseltmek isteyen teknik adamlar ise belirlenen ücretlerin ardından büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Antrenörlerden tepki yağdı

UEFA Pro Lisansın 100 bin TL, UEFA A Lisansın 35 bin TL, UEFA B Lisansın ise 25 bin TL olarak açıklanması sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Sesini duyurmak isteyen antrenörler, TFF'yi eleştiri yağmuruna tuttu, belirlenen ücretlerin yeniden gözden geçirilmesi için çağrıda bulundu.

Bu maaşla imkansız!

Aktif olarak cüzi bir miktara çalışan ve pandemi nedeniyle işsiz kalan antrenörler ise belirlenen bu ücretleri kazandıkları maaşla ödemelerinin imkansız olduğunu sosyal medya üzerinden gösterdikleri tepki ile dile getirdiler.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği eğitim programı ücretleri...

Mini yorum / Kaan Karahan

Antrenör yetiştirmek istemiyor muyuz?

Mesleğin içerisindekiler ya da antrenör olmak için mücadele edenler... Büyük hayalleri için kendisini geliştiren, güncelleyen, yenileyenler bu ücretlerle nasıl antrenör olacak, nasıl belgesini yükseltebilecek, nasıl hayallerinin peşinden koşabilecek?

Bir ayda asgari ücretin dahil altında çalışan antrenörlerin kurs ücretlerinin bu denli zamlanmasının açıklaması ne olabilir?

Ekonomik zorluklar nedeniyle futbolun içerisinde olan antrenörler, zaman zaman ilkeleri ve prensiplerinden taviz veriyor. İlgili kişi ve kurumlar bu ülkeye sporcu yetiştiren insanlara kolaylık sağlamak, sahip çıkmak yerine sırtını dönüyor.

En büyük darbe ise altyapılara... Belki de altyapı antrenörü yetiştiremediğimiz için ilerleyen zamanlarda belge sahibi yabancı altyapı antrenörleri transfer etmeye başlarız... Hiç sürpriz olmayacaktır.