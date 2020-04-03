Türkiye Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamada liglerin en erken haziran ayının başında oynanabileceğini belirtirken, gelişmelere göre tüm şartlara uygun olarak 10 alternatifli plan ve senaryonun hazır olduğunu belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu, corona virüs salgını nedeniyle ara verilen liglerin son durumuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Liglerin en erken haziran ayının başında başlayabileceğini belirten TFF, gelişmelere göre de 10 alternatifli plan ve senaryonun hazır olduğunu açıkladı.

Bu açıklamanın ardından futbol camiasında bazı soru işaretleri oluştu. İşte o sorulardan bazıları...

1-Transfer dönemi ne zaman başlayacak?

2-Yayıncı kuruluş üyelikleri nasıl şekillenecek?

3-Kombine sahipleri için kulüplerden nasıl uygulamalar gelecek?

4-Ligler öncesi kulüplere ne kadar hazırlık süresi tanınacak?

5-Futbolcuların sözleşmeleri nasıl olacak?

6-TFF tarafından uygulanan Harcama Limitlerin'de yeni bir düzenleme olacak mı?

7-Sponsorluk anlaşmaları kulüpleri nasıl etkileyecek?



