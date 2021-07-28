Türkiye Futbol Federasyonu, Ankara'da Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirirken gündemdeki konulardan biri de yayıncı kuruluş ile yaşanan süreçlerdi. Konuya ilişkin TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı, yayıncı kuruluştan elde edilen gelirleri kulüpler ve kamuoyu ile paylaştı.

İşte Erhan Kamışlı'nın açıklamaları:

"Sizlere yayıncı kuruluşla ilgili bazı rakamlar vermek istiyorum. Takdir edersiniz ki çok ağır şartlarda bir sezon geçirdik. Bir önceki sezon da dahil... Bütün dünya çok zor bir dönem geçiriyor. Bu zor dönemde ticaret elbette daha da zorlaştı. Zorlaşan bu ticaret şartlarında bizler de bu zorluğu gerek tedarikçilerimizle, gerek sponsorlarımızla, gerek yayıncımızla yaşadık. Herkesle birçok şeyi yeniden yapılandırdık"

'779 milyon TL indirim söz konusu oldu'

"Buradan yola çıkarak size yayıncı kuruluşun son 4 yılda bize ödediği toplam rakamı vermek istiyorum. İlk yıl ve son 4. yıl olmak üzere 9 milyar 54 milyon TL bir ödeme gerçekleştirdi. Bu rakam, bizim iki sene önce Kulüpler Birliği ile yaptığımız anlaşmaya 779 milyon TL az. Yani bu kadarlık bir indirim söz konusu oldu"

"Bütün bu indirimlere rağmen biz, 2019-20 yılında 2.338 milyar TL yayıncıdan bir gelir elde ettik. Bu rakam 2020-21 yılında 2.581 milyar TL'ye çıktı. Buradan 2019-20 sezonunda Süper Lig kulüplerine 1.828 milyar TL ödeme gerçekleştirdik. Bu rakam 2020-21 yılında 2 milyar 44 milyon TL oldu"

"Yayıncı kuruluşla özellikle son 2 senede ciddi müzakereler yaptık. Bunu yaparken her adımında siz kulüplerimizle istişarede bulunduk. Gönül isterdi ki bu müzakereler olmadan ilk anlaşmadaki rakamlarla bunları tamamlamış olalım.

"Son 4 yılın ödemeleri tamamlandı. Son 1 senemiz var. Bunun için de görüşmelerimiz devam ediyor. Fakat liglerin aldığı paraları düşürmedik. Az da olsa artırarak gittik. Hiçbir ödemeyi aksatmadık. Gecikmeler oldu zaman zaman ama zamanında da sizlere parayı ödedik"