TFF’den ‘UEFA Grow’ sunumu

Çalıştay’da, TFF tarafından bir sunum gerçekleştirildi. UEFA’nın futbolu yaygınlaştırma ve her kesimin futbol oynamasını amaçlayan UEFA Grow Projesi, Türkiye’de 2020-2024 yılları arasında, 81 ilde 129 bin 600 öğrencinin futbol oynamasına imkan sağlayacak. Üye federasyonlara sağlanan destek programı olan UEFA Grow ile Avrupa futbolunun büyümesine öncülük etme ve destekleme prensibi hedefleniyor.

49 ülkede uygulanıyor

2015 yılında hayata geçirilen, 2024 vizyonu çerçevesinde geleceğin federasyonlarının, stratejik planlamanın işin merkezinde olduğu, ‘futbol ilgisinin yükseltilmesi’, ‘imajın gözden geçirilmesi ve düzeltilmesi’, ‘aktif oyuna katılımın artırılması’ ve ‘gelir kaynaklarının yükseltilmesi’ başlıklarıyla gelişimlerini sağlayan program, Türkiye’nin de aralarında olduğu 49 ülkede yürütülüyor.

18 yaşaltı 537 bin...

Sunumda, Türkiye’de 18 yaşaltı kayıtlı sporcu sayısının 537 bin, 18 yaş üstü ise 95 bin 856 olduğu belirtildi. 5 bin 207 kulüp, toplam 20 bin 35 takımın bulunduğu Türkiye’de Pro-A ve B lisanslı 5 bin 435 antrenör olduğu kaydedildi.