Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi yönetiminde yakın zamanda Türk futbolu ile alakalı radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Federasyon yönetimi geçtiğimiz günlerde Kulüpler Birliği ile yaptığı toplantıda üç önemli konu hakkında değişikliğe gidebileceğinin sinyalini verdi. Kulüplerin fikirlerini de alan TFF özellikle Yabancı Kuralı, Passolig ve altyapı ile ilgili devrim niteliğinde kararlar almaya hazırlanıyor.









YENİ YABANCI KURALI

Beşiktaş dışında kulüplerin büyük bölümü mevcut yabancı kuralından rahatsız. Kadrolarında 14 yabancı bulunduran kulüpler bu oyunculardan 8'ine 11'de şans verebiliyor. Kulüpler bu kuralın değişmesini istiyor. İddiaya göre 14 yabancı konusunda değişiklik yaşanmayacak. Ancak kulüpler 11'in tamamını yabancı oyunculardan oluşturabilecek. Kararın yeni sezona yürürlüğe girmesi bekleniyor.









PASSOLİG KALKABİLİR!

Özellikle Anadolu kulüpleri TFF ile Kulüpler Birliği arasında yapılan toplantıda Passolig'den duydukları rahatsızlığı dile getirdiler. 4 büyükler dışındaki kulüpler gelirlerin düştüğü bu dönemde tekrar kağıt biletle taraftarın tribünlere çekilebileceğini düşünüyorlar. TFF'nin bu karara sıcak baktığı ancak kesin kararını vermediği belirtiliyor.





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ALTYAPI DEVRİMİ GELİYOR

Mehmet Büyükekşi'nin üzerinde en çok durduğu konu kulüplerin altyapısı. TFF ve kulüpler maddi olarak yaşanan dar boğazdan alt yapılara yapılacak yatırımlarla çıkılacağını düşünüyor. Yakın zamanda kulüplere ziyaretlerde bulunan TFF, Süper Lig ve TFF kulüplerinin tamamının akademi açmasını sağlayacak.









DEVLET DESTEK SAĞLAYACAK!

*TFF nitelikli antröner yetiştirecek

*Altyapı hocalarının yüksek maaşlar ödenmesi sağlanacak

*Süper Lig ve TFF kulüpleri akademiler açacak









MEHMET BÜYÜKEKŞİ BÜYÜK UĞRAŞ VERİYOR

TFF, Kulüplerin devlete ödediği stopaj vergisinin iadesini alt yapılara destek amaçlı Maliye Bakanlığı'ndan isteyecek. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi bir süredir Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile bu konu hakkında görüşmeler yapıyor. Görüşmelerin olumlu gittiği ve nihayete kavuşması halinde iade edilen tutarın tamamı alt yapılara harcanacağı belirtiliyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin bu proje üzerinde özellikle durduğu ve hayata geçirebilmek için büyük uğraş verdiği gelen haberler arasında.





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GALATASARAY'IN 2. TAKIM TEKLİFİ

TFF ve Kulüpler Birliği toplantısında Galatasaray 'ın gelecek sezondan itibaren özellikle alt yapı oyuncularının şans bulabilmesi için 2. takım kurulma fikrini sundu. Bu sayede A Takım'da süre alamayan genç oyuncular TFF 1. Lig ya da 2. Lig'de kurulacak bu takımlarda oynayarak gelişecek. İspanya, Portekiz, Hollanda ve Almanya olmak üzere Avrupa'nın oyuncu yetiştiren bir çok liginde bu yöntem tercih ediliyor.

Yakup Çınar



