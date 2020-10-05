Türkiye Futbol Federasyonu 2019-2020 Sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de statüsü gereği grup, play-off ve baraj müsabakalarının oynatılmasını planlanmıştı. Tüm dünyayı sarsan Covid-19 salgını nedeniyle TFF Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararlar çerçevesinde tüm liglerde olduğu gibi Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'lerde de 14-15 Mart 2019 tarihlerinde oynanan 22. Hafta müsabakaları sonrasında oynatılmadı.

Spor Toto BAL'a 80 ilden 152 takım katılmış olup, 13 takımla temsil edilen İstanbul'u, 7 takımla İzmir, 5 takımla Kocaeli, 4 takımla Ankara ve Bursa, 3 takımla Antalya, Balıkesir, Gaziantep, Mersin, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, 2 takımla 9 il ve 40 il de 1 takımla temsil etti.

2019-2020 sezonunda Spor Toto BAL 11 grupta 22. Hafta'ya kadar oynanan ve salgından dolayı tamamlanamayan maçlar akabinde TFF Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda; grup birincisi olan 11 takım ile grup birincileriyle aralarında en fazla 3 puan olan 9 takım olmak üzere toplam 20 takım Misli.com 3.Lig'e çıkartıldı. Bu Takımlar: Mardin Büyükşehir Başakspor, Kahta 02 Spor, Arhavispor, Çarşambaspor, İçel İdmanyurduspor, Kırıkkale Büyük Anadoluspor, Kestelspor, Bergama Belediyespor, Bursa Yıldırımspor, Yalovaspor, Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor, Siirt İl Özel İdaresispor, Adıyaman 1954 Spor, Ceyhanspor, Ispartaspor, Karaman Belediyespor, Belediye Kütahyaspor, Edirnespor, Tekirdağspor ve Çengelköy Futbol Yatırımları A.Ş oldu.

2. Gruptan Sürsürüspor, 1920 Maraşspor, Gazinatepspor ve 6. Gruptan Yaylacık Gençlik ve Spor, liglerin devam ettiği süreçte müsabakalara ikinci kez gelmeyerek AFDK kararıyla bir alt lige düşürüldü. Bunların haricide, gruplardaki bütün takımlara küme düşme ve baraj maçı oynama uygulaması yapılmadan 2020-2021 Sezonunda Spor Toto BAL'da mücadele etme hakları verildi.

Spor Toto BAL'da 11 grupta 1594 maç oynandı. 652 kırmızı kartın gösterildiği Spor Toto BAL'da Buca Spor ve Alibeyköy Spor 14'er kırmızı kartla en fazla kart gören takımlar oldu. Kahta 02 Spor, Kastamonu İl Öz.İd.Spor, Pozantı Gençlik ve Spor, Bigaspor, Tekirdağspor ve Vize Spor oyuncuları ise birer kırmızı kartla en az kırmızı kart gören takımlar oldu.

Grup müsabakalarında toplam 4223 gol kayıt edildi, maç başına 2.6 gol atıldı. 63 golle en skorer takım Ceyhanspor olurken, Torul Belediye Gençlik Spor 10 gol ile en az gol atan takım oldu. Muhammet ÖZDEMİR (Çarşambaspor), Kemal AKBABA (Bağcılar Spor Kulübü) ve Sinan YILDIRIM (Çiğli Belediyespor) 20 gol ile en çok gol atan futbolcular oldular.

2020-2021 Sezonunda Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'e 268 takımın katılma hakkı bulunuyor. Bu takımların 128'i 2019-2020 Sezonu BAL takımlarından oluşurken, 140'ı 2019-2020 sezonunda illerindeki en üst yerel amatör ligden gelen takımlardan oluşuyor.

TFF Başkanvekili Ali Düşmez: "2020-21 Sezonunu sağlıklı bir şekilde başlatmak en büyük arzumuz"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili ve Amatör Futbol Sorumlusu Ali Düşmez de yaptığı açıklamayla 2019-2020 Bal Sezonu'nu değerlendirdi:

"Bilindiği gibi BAL'ın bu sezon 10.yılını tamamladık. 9 yıldır sorunsuz devam eden Bölgesel Amatör Lig 10. Sezonunda Covid-19 salgını nedeniyle sıkıntılı bir dönem geçirmiştir. Bütün sıkıntılara rağmen TFF Yönetim Kurulu olarak 2019-2020 sezonunda kulüplerimizi ve tüm paydaşlarımızı mutlu eden kararlar verdik. BAL tamamlanabilseydi sadece 9 takım 3. Lig'e çıkacakken, 20 takımımızı 3.Lig'e çıkardık. BAL'da küme düşmeyi kaldırdık. 60 civarında takımız yerel lig takımlarıyla baraj maçı oynayacak BAL'da kalıp kalmama mücadelesi verecekken, bu maçları oynatmayarak hem BAL takımlarımızın hem de yerel lig takımlarımızın 2020-2021 sezonunda BAL'da mücadele etmesine karar verdik. Yerel ligden direkt BAL'a çıkan ve BAL'da kalan toplam 268 takımımızla 2020-2021 Sezonunu sağlıklı bir şekilde başlatmak en büyük arzumuz."