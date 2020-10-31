TFF'nin internet sitesinden yayınlanan başsağlığı mesajı şu şekilde:

"Songül Paksoy'u kaybettik

Adana Demir Spor altyapısında antrenör olarak görev yapan, Federasyonumuz çatısı altında kadın futbolu, çocuk futbolu ile ilgili alanlarda görevler üstlenip başarıyla çalışan, geçtiğimiz yaz ayında ise UEFA A Lisans belgesi için UEFA’dan burs kazanan Antrenör Songül Paksoy’un bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhume Songül Paksoy’a Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve spor camiasına başsağlığı dileriz."

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