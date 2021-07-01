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TFF'den son dakika seyirci açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu, maçlara yeni sezonda stat kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacağını açıkladı.

01 Temmuz 2021, Perşembe 14:24 Son Güncelleme:
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TFF'den son dakika seyirci açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Riva’da yaptığı toplantıda 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin %50’si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar verdi.

Normalleşme süreci kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler sonucunda alınan karar gereğince, deplasman takımları için aynı kural geçerli olacak.

Uygulamaların tüm detayları, TFF Sağlık Kurulu’nun Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile sürdürdüğü istişareler sonucunda ayrıca ilan edilecek.

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