TFF'den son dakika Nihat Özdemir açıklaması

Son dakika haberi: Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir'in istifa ettiği yönünde çıkan haberleri yalanladı.

03 Şubat 2020, Pazartesi 18:57 Son Güncelleme:
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TFF'den son dakika Nihat Özdemir açıklaması

Son dakika haberi: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), başkan Nihat Özdemir’in istifa ettiği haberlerini yalanladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Sosyal medyada yer alan Federasyon Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in istifa ettiğine dair açıklamalar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu görevinin başında olup asılsız iddialara itibar edilmemelidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türkiye Futbol Federasyonu

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