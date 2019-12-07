Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), finansal fair play uygulamaları ile ilgili federasyonun henüz herhangi bir açıklaması ve Kulüp Lisans Kurulunun herhangi bir kararının bulunmadığını açıkladı.

TFF’den yapılan açıklamada, "Kulüp Lisans Kurulu ile bazı kulüplerimizin görüşmeleri devam etmekte olup, finansal fair play uygulamaları ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonunun henüz herhangi bir açıklaması ve Kulüp Lisans Kurulunun herhangi bir kararı bulunmamaktadır. Söz konusu çalışmalar tamamlandığında, sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

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Ahmet Nur Çebi ne demişti?

"Devre arası transfer yapamayacağız gibi duruyor ve sanırım UEFA’dan da men cezası gelecek" diyen Çebi, şunları söyledi;

"Yöneticilerimizle yeni bir finans formülü arıyoruz. Bu yoldan beraber çıkacağız. UEFA'ya gidemeyeceksek, gidemeyeceğiz. Acı ama gerçek. Ben popülist konuşmuyorum. Beşiktaş batmış durumda. Kulübün geliri yok. Giderler almış yürümüş. Taraftar hazırlıklı olsun UEFA’dan Avrupa’ya gitmemek için men kararı gelebilir. UEFA'ya gidemeyebiliriz. Herkes buna hazır olmalı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bize 'Transfer yapamazsınız' dedi. Abdullah Avcı’nın bazı istekleri var ama federasyon, mali şartlar gereği transfer yapmamıza engel olacaklarını söyledi. Devre arası transfer yapamayacağız gibi duruyor ve sanırım UEFA’dan da men cezası geliyor. Taraftar bunları bilsin."



