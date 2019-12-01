Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi sitesinden Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'ın babası Ömer Çakmak hayatını kaybetmesine üzerine teziye mesajı yayımladı.

Yapılan açıklamada, Ömer Çakmak'ın cenazesinin 2 Aralık Pazartesi günü Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Narkışla köyünde toprağa verileceği bilgisine de yer verildi. Son olarak, Türkiye Futbol Federasyonu olarak merhum Ömer Çakmak'a Allah'tan rahmet; Osman Çakmak, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz ifadeleri kullanıldı