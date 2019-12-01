TFF'den Osman Çakmak'a başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi sitesinden Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'ın babası Ömer Çakmak hayatını kaybetmesine üzerine teziye mesajı yayımladı.

01 Aralık 2019, Pazar 15:12 Son Güncelleme:
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TFF'den Osman Çakmak'a başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi sitesinden Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'ın babası Ömer Çakmak hayatını kaybetmesine üzerine teziye mesajı yayımladı. 

Yapılan açıklamada, Ömer Çakmak'ın cenazesinin 2 Aralık Pazartesi günü Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Narkışla köyünde toprağa verileceği bilgisine de yer verildi.  Son olarak, Türkiye Futbol Federasyonu olarak merhum Ömer Çakmak'a Allah'tan rahmet; Osman Çakmak, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz ifadeleri kullanıldı

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