Hollanda ve Norveç’i deviren Milliler’de ilk 11 oyuncularına 100’er bin Euro’nun verildiği bildirildi. Sonradan oyuna girenlerin 75’er bin Euro, kadroda yer alan isimlerin ise 50’şer bir Euro aldıkları belirtildi. Federasyon’un Toplamda 3 milyon 750 bin Euro (35 milyon 962 bin 500 TL) ödediği kaydedildi.