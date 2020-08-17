TFF’den Melih Vardar için başsağlığı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Somasporlu futbolcu Melih Vardar’ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı. TFF’nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "İzmir’in Urla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan Somaspor futbolcusu Melih Vardar’ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Melih Vardar’a Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve Somaspor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.