Federasyon, Nihat Özdemir başkanlığındaki ilk toplantısında gerekli hukuki düzenlemeleri yaparak yürürlüğe koydu. Kulüp Lisans ve Finansal Fair-play talimatı ile TFF Ana statüsünde yapılan değişiklikler sayesinde, Türkiye Bankalar Birliği ve Süper Lig kulüpleri arasında altyapısı oluşturulan protokolün imzalanmasının önündeki engeller kalkmış oldu.

Avrupa kupalarından men cezası tehlikesiyle karşı karşıya bulunan Fenerbahçe ve Trabzonspor için son viraja girildi.

Kaderleri, Türkiye Bankalar Birliği ile yapılacak borçların yapılandırılması anlaşmasına bağlı olan iki kulübün kurtuluşu adına umut verici adım, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan geldi.

Federasyon, Nihat Özdemir başkanlığındaki ilk toplantısında gerekli hukuki düzenlemeleri yaparak yürürlüğe koydu. Kararlar TFF sitesinde yayınlandı. Kulüp Lisans ve Finansal Fair-play talimatı ile TFF Ana statüsünde yapılan değişiklikler sayesinde, Türkiye Bankalar Birliği ve Süper Lig kulüpleri arasında altyapısı oluşturulan protokolün imzalanmasının önündeki engeller kalkmış oldu.

Uzmanlar işbaşında!

TBB yaklaşık 7 milyar liralık borçların yapılandırılması için ön koşul olarak kulüplerin ciddi biçimde denetime tabi tutulması ve bu işlemin konunun uzmanları tarafından değerlendirilmesini istemişti. Federasyon Yönetimi ilk iş olarak Kulüp Lisans Kurulu’nun oluşumunda değişikliğe gitti. Daha önce başkan dahil 5 kişiden oluşan kurul, 7 kişiye çıkarıldı. Kurul üyelerinde aranan vasıflar da TBB’nin talebi üzerine belirlendi.

Buna göre; bir üyenin en az beş yıllık mesleki deneyime sahip hukukçu, bir üyenin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre yetkilendirilmiş yeminli mali müşavir, iki üyenin 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yayınlanan Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nca yetkilendirilmiş bağımsız denetçi, bir üyenin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre yetkilendirilmiş serbest muhasebeci mali müşavir, iki üyenin işletme veya ekonomi alanında en az beş yıllık mesleki deneyime sahip üniversite mezunu olması şartı getirildi.

Kulüplere sıkı bir mali denetim getirilmesi ve borçların yapılandırılmasından sonra gelir-gider tablolarının TFF’nin müdahale edemeyeceği bir kurul tarafından kontrol edilmesi, UEFA lisanslarının verilmesinde de etkili olacak. Bilindiği gibi geçmişte lisans işlemleri sırasında bazı kulüplere ayrıcalık yapıldığı yolunda tartışmalar gündeme gelmişti.

Demirören faktörü

Temeli bir yıl önce atılan ve uzun uğraşlar sonra imza aşamasına gelen proje, UEFA tarafından da olumlu bulunmuştu.

Dönemin federasyon başkanı Yıldırım Demirören ile başkanvekili Hüsnü Güreli, UEFA merkezi ve İstanbul’da yapılan 5 toplantıda borçların yapılandırılması planını anlatmış, konu da muhatapları tarafından son derece olumlu karşılanmıştı.

Finansal Fair-play kurallarını yerine getirmediği gerekçesiyle Avrupa kupalarından men edilmesi söz konusu olan Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüpleri UEFA Disiplin Komitesi nezdinde yaptıkları görüşmelerde TBB ile imzalanacak anlaşmanın önemine dikkat çekmişler ve bu sayede 30 Haziran’a kadar ek süre almışlardı.

İki kulüp bastırıyor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, önceki gün yapılan Kulüpler Birliği toplantısında TFF Başkanı Nihat Özdemir ile özel olarak görüşerek, yapılan talimat değişikliğinden sonra sürecin hızlandırılmasını talep ettiler. Kulüp Finansal Kontrol Organı(CFCB) tarafından başlatılan incelemenin olumlu sonuçlanabilmesi için TBB ile Süper Lig kulüpleri arasında imzalanacak protokolün 30 Haziran’a kadar sunulması gerektiğinin altını çizdiler.

Konunun önemi ve ciddiyetinin farkında olduklarını belirten Federasyon Başkanı Nihat Özdemir’in birkaç gün içerisinde Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın ile görüşeceği öğrenildi. TBB’nin istediği hukuki düzenlemelerin yapıldığını ve altyapısı hazır olan projenin bir an önce hayata geçirilmesi için masaya oturulabileceği mesajını verecek olan başkan Özdemir’in, daha sonra tarafların biraraya gelmesini sağlayacağı kaydedildi.

(Milliyet)