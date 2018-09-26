TFF’den İsviçre’ye dev çıkarma

EURO 2024’ü düzenleyecek olan ülke yarın İsviçre’nin Nyon kentinde açıklanacak. 20 Eylül Perşembe günü dev organizasyona talip olan Türkiye ile Almanya’nın, adaylık başvuraları kamuoyuyla paylaşılmıştı. Nyon’da 15.45’te başlayacak tören öncesi Futbol Federasyonu, İsviçre’ye adeta çıkarma yaptı!

Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu üyelerinin yanısıra spor medyası yöneticileri de Nyon’da oylama öncesi hazır bulunacak. Dün bu ülkeye hareket eden heyetteki isimlerin, Türkiye’nin adaylığıyla ilgili olarak kulis çalışmalarında bulunacakları öğrenildi.

4. kez aday

Avrupa Futbol Şampiyonaları için 4. kez adaylığını açıklayan Türkiye, 2008’e Yunanistan ile birlikte aday olmuş ama oylama finaline kaldığımız turnuva Avusturya-İsviçre ortaklığına verilmişti. 2012’de tek başına katılan Türkiye ön eleme oylamasında elenirken şampiyonayı Ukrayna ile Polonya birlikte düzenlemişti. 2016’da ise bir oy farkla, dönemin UEFA Başkanı Michael Platini’nin ülkesi Fransa turnuvayı düzenleme hakkını kazanmıştı. EURO 2020, 13 farklı şehirde oynanacağı için Türkiye aday olmamıştı.