Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bursaspor’da forma giyen Ümit Milli Futbol Takımı oyuncusu İsmail Çokçalış için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF’den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bursaspor forması giyen Ümit Milli Takımımızın oyuncusu İsmail Çokçalış yaşadığı ön çapraz bağ kopması sakatlığı sonucu İstanbul’da bir operasyon geçirmiştir. Bursaspor camiasına ve ay-yıldızlı oyuncumuz İsmail Çokçalış’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve acil şifalar diliyoruz. İsmail Çokçalış’ın en kısa sürede yeşil sahalara dönmesini temenni ediyoruz."

İSTANBUL (AA)