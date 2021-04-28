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TFF'den İsmail Çokçalış'a geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, sakatlanan Ümit Milli Futbol Takımı oyuncusu İsmail Çokçalış için geçmiş olsun mesajı yayınlandı.

28 Nisan 2021, Çarşamba 19:40 Son Güncelleme:
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TFF'den İsmail Çokçalış'a geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bursaspor’da forma giyen Ümit Milli Futbol Takımı oyuncusu İsmail Çokçalış için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF’den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bursaspor forması giyen Ümit Milli Takımımızın oyuncusu İsmail Çokçalış yaşadığı ön çapraz bağ kopması sakatlığı sonucu İstanbul’da bir operasyon geçirmiştir. Bursaspor camiasına ve ay-yıldızlı oyuncumuz İsmail Çokçalış’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve acil şifalar diliyoruz. İsmail Çokçalış’ın en kısa sürede yeşil sahalara dönmesini temenni ediyoruz."

İSTANBUL (AA)

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