TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve Genel Sekreter Kadir Kardaş, uzun süredir ALS hastalığı ile mücadele eden eski milli futbolcumuz ve Milli Takımlarda antrenörlük yapan İlyas Tüfekçi'ye moral ziyaretinde bulundu.

İlyas Tüfekçi'nin evinde gerçekleşen ziyarette Altıntop ve Kardaş tarafından Tüfekçi'ye isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması takdim edildi. İlyas Tüfekçi ve kızı İlkin Tüfekçi ziyaretten dolayı TFF heyetine teşekkür etti.



