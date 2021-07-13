Galatasaray , Olympiakos ile hazırlık maçı yapmak için dün Yunanistan'a gitmişti. Ancak ülkeye girişte havaalanında görevliler problem çıkararak bazı isimleri ülkeye alırken, bazı isimlere giriş hakkı vermedi. Covid 19 önlemleri kapsamında ellerinde PCR test sonuçları olmasına rağmen yine test yapılmak istenmesi üzerine sarı kırmızılılar, bu tür işlemleri kabul etmeyeceklerini belirterek hazırlık maçını iptal etti ve İstanbul'a geri döndü.

Yaşanan olay sonrasında teknik direktör Fatih Terim ve Arda Turan havalimanında yaptığı açıklamalarla tepki gösterirken, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da sarı kırmızılı takıma destek geldi.

TFF yaptığı açıklamada "Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maç için Yunanistan'a giden Galatasaray kafilesinin tüm prosedürleri yerine getirmesine rağmen Atina'da karşılaştığı davranışlar kabul edilemez. Yunan makamının tutumunu kınıyor, Galatasaray Spor Kulübünün yanında olduğumuzu belirtiyoruz." diyerek Yunanistan'a sert tepki gösterdi.