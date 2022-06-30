TFF'den flaş rezerv lig kararı!
Türkiye Futbol Federasyonu uzun süredir gündemde olan rezerv lig projesini bu sezon hayata geçireceğini açıkladı. Bu doğrultuda Süper Lig takımlarının rezerv ekibi, A takım fikstürüne göre mücadele edecek ve A takımda şans bulamayan yerli-yabancı tüm futbolcular oynatılabilecek. İşte detaylar...
U19 Ligleri'nin kaldırılmasının ardından gündeme gelen rezerv lig projesi bu sezon hayata geçiyor...
İşte TFF'den yapılan açıklama:
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Sayın Mehmet Büyükekşi başkanlığında Riva’da bir toplantı gerçekleştirmiştir.
Yönetim Kurulu, yaptığı değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki kararları almıştır:
1. 2022-2023 Futbol Sezonunda Rezerv Lig’in kurulmasına karar verilmiştir.
Buna göre Rezerv Lig müsabakaları; Süper Lig ’de bulunan 19 kulübümüzün katılımı ile, Süper Lig fikstürüne göre ve A Takım maçları ile aynı günde oynanacak şekilde düzenlenecektir.
Rezerv Lig müsabakalarında, Kulüplerin A Takım Listesinde bulunan yerli ve yabancı tüm futbolcular (35) oynatılabilecektir.
Sezon içerisinde, kulübün Profesyonel A Takımı ile Rezerv Takımı arasında, futbolcu geçişi bakımından herhangi bir kısıtlama veya sınırlama olmayacaktır.
Rezerv Lig’e ilişkin diğer hususlar, Rezerv Lig statüsünde ilan edilecektir.