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TFF'den flaş rezerv lig kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu uzun süredir gündemde olan rezerv lig projesini bu sezon hayata geçireceğini açıkladı. Bu doğrultuda Süper Lig takımlarının rezerv ekibi, A takım fikstürüne göre mücadele edecek ve A takımda şans bulamayan yerli-yabancı tüm futbolcular oynatılabilecek. İşte detaylar...

30 Haziran 2022, Perşembe 00:56 Son Güncelleme:
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TFF'den flaş rezerv lig kararı!

U19 Ligleri'nin kaldırılmasının ardından gündeme gelen rezerv lig projesi bu sezon hayata geçiyor...


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İşte TFF'den yapılan açıklama:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Sayın Mehmet Büyükekşi başkanlığında Riva’da bir toplantı gerçekleştirmiştir.

Yönetim Kurulu, yaptığı değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki kararları almıştır:

1. 2022-2023 Futbol Sezonunda Rezerv Lig’in kurulmasına karar verilmiştir. 

Buna göre Rezerv Lig müsabakaları; Süper Lig ’de bulunan 19 kulübümüzün katılımı ile, Süper Lig fikstürüne göre ve A Takım maçları ile aynı günde oynanacak şekilde düzenlenecektir. 

Rezerv Lig müsabakalarında, Kulüplerin A Takım Listesinde bulunan yerli ve yabancı tüm futbolcular (35) oynatılabilecektir. 

Sezon içerisinde, kulübün Profesyonel A Takımı ile Rezerv Takımı arasında, futbolcu geçişi bakımından herhangi bir kısıtlama veya sınırlama olmayacaktır.  

Rezerv Lig’e ilişkin diğer hususlar, Rezerv Lig statüsünde ilan edilecektir.


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